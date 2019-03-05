لقاء الحضارات.. عروض قتالية صينية فى حضرة الأهرامات المصرية.

فى تلاقى لحضارات مر عليها آلاف السنين، شهدت منطقة أهرامات الجيزة، عرضًا استعراضيًا لفريق ينتمى إلى معبد شاولين أبوت الصينى، والذين قادهم المعلم شى يونج شين، وقدم الفريق عرضه للفنون القتالية والدفاع عن النفس على الأراضى المصرية، حيث اختاروا لذلك أحد أشهر المعالم السياحية والأثرية فى مصر، وهى منطقة الأهرامات.

لتاريخ الطويل الذى يعود الـ"شاولين" – وهو أشهر أساليب الووشو أو الكونغ فو الذى أنشىء قبل قرابة 1500 عام - يفسر سر اتخاذ الفريق الصينى منطقة الأهرامات لتقديم عرضهم هناك، وبعد انتهاء العروض التى شاهدها عدد من المصريين والأجانب الذين كانوا فى زيارة للأهرامات حينها، نشرت صورها على صفحات أعضاء الفريق الصينى عبر منصات التواصل الاجتماعى، كما انتشرت بشكل واسع بين المصريين، الذين احتفوا بتلك الزيارة والعروض المقدمة، معتبرين إياها دعاية إيجابية للسياحة المصرية، ولم تقتصر جولتهم فى القاهرة على الأهرامات فقط، بل زاروا أيضًا المنصة فى شارع صلاح سالم بمدينة نصر، والتقطوا أمام قبر الجندى المجهول صورة تذكارية.

ويشار هنا إلى أن معبد شاولين أبوت، الذى يعود إلى معلمه شى يونج شين، أنشأ فى مقاطعة آنهوى، فى عام 1965، أما المعلم فيحمل لقب ليو، وهو اسم مشهور فى الصين، وهو من مقاطعة Shangshang، فى مدينة Fuyang، والمعلم شى يونج شين، هو ممثل المؤتمرات الشعبية الوطنية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، عضو فى الاتحاد الوطنى العاشر للشباب، والعضو الثانى عشر فى لجنة مقاطعة خنان للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، وعضو اللجنة الدائمة لمقاطعة خنان. لجنة معبد شاولين، ونائب الرابطة البوذية الصينية. وهو أيضا رئيس جمعية بوذى خنان.

أما Shaolin Kung Fu، فهى واحدة من أقدم وأشهر أساليب الووشو أو الكونغ فو، وهو يجمع بين تعاليم البوذية وفنون الدفاع عن النفس، وقد نشأ وتم تطويره فى معبد شاولين فى الصين خلال تاريخه الذى يمتد 1500 عام.