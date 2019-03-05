شكرا لقرائتكم المفتي دريان يعتبر السنيورة "خطاً أحمر" وتطويق "الاشتباك التلفزيوني" بين "المستقبل" و"التيار الحر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 23 دقيقة في 5 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 23:50

لم تنته تفاعلات حملة "حزب الله" على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة تحت عنوان مكافحة الفساد فصولا، فأعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أن السنيورة "خط أحمر"، بعد الحملة التي تولتها محطة "أو تي في" التلفزيونية الناطقة باسم "التيار الوطني الحر" عليه، فيما أكدت مصادر سياسية لـ"الحياة" أن رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل أجرى اتصالا برئيس الحكومة سعد الحريري بعد رد تلفزيون "المستقبل" العنيف على ما قالته "أو تي في"، ليبلغه أن ما بثته الأخيرة في حق السنيورة هو اجتهاد شخصي ممن أعدّ مقدمة النشرة الإخبارية ولا يمثل سياسة "التيار" الذي لا يتبنى ما جاء فيها.



كما أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب، ان "لا قرار من قيادة التيار الوطني الحر" بشن هجوم على المستقبل وما حصل من ردود اعلامية، نضعه في اطار إعلامي بين مؤسستين اعلاميتين"، داعيا الى "الفصل بين القرار السياسي وما يحصل في الإعلام." وأكّد بو صعب ان "العلاقة متينة بين الحريري وباسيل، كما هي العلاقة بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسنشهد على التعاون بيننا قريبا من خلال موافقة الفريقين في الحكومة على التعيينات" (الخميس المقبل).

وفيما أدى اتصال باسيل بالحريري إلى حصر الأضرار السياسية للحملة على علاقة الحريري الذي تضامن كليا مع السنيورة، بـ"التيار الحر"، وتطويق أي توتر بين الجانبين في وقت الحكومة مقبلة على خطط لتسريع إجراءاتها من أجل إنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي، سعى "حزب الله" من جهته إلى التخفيف من وطأة الهجوم على السنيورة بعد إثارة النائب حسن فضل الله الأخطاء في الحسابات المالية للخزينة ولمح إلى مسؤولية السنيورة. وقال عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، إن "حزب الله يتصدى لمسؤولية جديدة هي مقاومة الهدر والفساد كما مقاومة الاحتلال والعدوان، وهذه مسؤولية دينية ووطنية، ولا نقصد بذلك أن ننتقم من أحد أو أن نتشفى من أحد أو أن نصفي حسابات مع أحد".

وكان الحريري استقبل مفتي الجمهورية الشيخ دريان الذي قال إن زيارته "طبيعية جدا مع بدء العمل الحكومي الذي أتمنى ان يكون هناك انسجام بين أعضاء الحكومة من اجل حل الأزمات الكبيرة والمتراكمة في لبنان، والتي تهم المواطنين بشكل اساسي".

وقال المفتي دريان إنه "متفائل خيرا ان شاء الله بأداء هذه الحكومة، طالما أن الجميع يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار". أضاف: "إن كان لي من توجيه او إسداء النصح لأعضاء الحكومة، أقول لهم، ان يضعوا الكيديات السياسية جانبا، وان يقدموا العمل الحكومي الجاد الذي يستنهض بالوطن والمواطنين، لان الازمة الاقتصادية والحياتية التي نعاني منها في لبنان كبيرة جدا".

وردا على سؤال أجاب: "محاربة الفساد أمر مهم وضروري، طالما نحن نسعى لإقامة الدولة العادلة القوية، ولكن هذا الملف يجب أن يعالج ضمن أطر مؤسسات الدولة لان هناك هيئات رقابية وهيئات محاسبة، عليها أن تقوم بواجباتها. أما موضوع المزايدة في هذا الامر او النيل السياسي من هذا الملف او ذاك فهذا امر مرفوض. وفي هذا الموضوع بالذات، اقول وهذه رسالة واضحة مني ،إن دولة الرئيس فؤاد السنيورة هو خط أحمر، لانه رجل دولة بامتياز وهو الذي أعاد الى مالية الدولة الشفافية والمصداقية، ورد في مؤتمره الصحافي على كل الاتهامات والافتراءات والأكاذيب وكان موفقا جدا. إن فؤاد السنيورة هو رئيس مجلس الوزراء السابق، هو قيمة وقامة كبيرة، نحن نعتز بها وندافع عنها ضد أي افتراء".

وكان مستشار الحريري النائب السابق عمار حوري علق على مقدمة قناة "او تي في" التي تهجمت على تيار "المستقبل"، قائلا: "شعرنا بهجمة غير مسبوقة بدءا بموضوع الـ11 مليار إلى فتح دفاتر قديمة"، مشيراً إلى "أننا فوجئنا بمقدمة خارج السياق مما اضطرنا للرد في قناة "المستقبل".