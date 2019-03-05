شكرا لقرائتكم مصر مهتمة بالتعاون مع أفريقيا في مجال الصناعات الدفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعتين في 5 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 23:00

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على أفريقيا وتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية.



والتقى التراس أمس كريستوفر مابنجا سفير زيمبابوى في القاهرة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وإقبال الأشقاء الأفارقة لتعزيز التعاون مع مصر.

وأوضح التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة القارة الإفريقية التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة، مشيراً إلى بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات دولة زيمبابوي، بخاصة فى ظل تشكيل تحالف مصرى من الهيئة وبعض الشركات الوطنية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

وذكر أن سفير زيمبابوي أبدى اهتماماً بمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع من الأنظمة الدفاعية والمدنية ومصادر الطاقة التقليدية والمُتجددة وتحلية مياه الشرب ومُعالجة مياه الصرف الصحي، مضيفاً: "اتفقنا على تبادل الزيارات ودراسة الإمكانيات المتاحة والاحتياجات ووضع خُطط زمنية للتنفيذ، بالتنسيق مع بقية أجهزة الدولة".

من جانبه، أعرب كريستوفر مابنجا سفير زيمبابوى عن تقديره لمصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية وصاحبة الاستثمار الأكبر على مستوى القارة، مُشيراً إلى أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر وفتح سوق للمنتجات المصرية وخاصة مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع المُتميزة في شتى المجالات.

وأوضح مابنجا أن بلاده تتطلع لدعم وتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيداً بالإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية بالهيئة وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي وفقاً لنظم الجودة العالمية.