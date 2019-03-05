شكرا لقرائتكم وزير جزائري سابق يستقيل من عضوية البرلمان والحزب الحاكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 5 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 22:55

الجزائر - رويترز - أعلن وزير الزراعة الجزائري السابق سيدي فروخي اليوم الاثنين استقالته من عضوية البرلمان ومن «حزب جبهة التحرير الوطني» الحاكم، في دلالة نادرة على الاستياء داخل النخبة الحاكمة وسط احتجاجات على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية جديدة.



ولم يشر فروخي في بيانه، الذي نشره على «فيسبوك»، إلى بوتفليقة، واكتفى بالقول إن البلاد تمر بظروف وتغيرات استثنائية.