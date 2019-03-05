شكرا لقرائتكم جعجع: الفصل الأول من عمل الحكومة أظهر ألّا جدية في مكافحة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 5 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 23:20

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" أن "الإصلاحات يجب أن تبدأ بقطاعي الكهرباء والاتصالات”، مشددًا على "أننا لسنا في وضع يسمح لنا أن نفوّت أي يوم من أيام الحكومة، فالأرقام تشير إلى تضخم في التوظيف في إدارات الدولة، وعلينا سد مكان الخلل وسد عجز الخزينة وإلا ذاهبون للهلاك".



واعتبر جعجع، في كلمة بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، أن "الفصل الأول من عمل الحكومة لم يكن مشجعًا وأظهر ألّا جدية في مكافحة الفساد"، مشيرًا إلى أن "موضوع أساتذة التربية والدرجات الست وضع من خارج جدول الأعمال من دون الملفات المرفقة، ورتّبنا على خزينة الدولة مبالغ إضافية، والأكثرية وافقت على إعطاء الأساتذة الدرجات الست من دون معرفة من منهم ناجح ومن لا". وسأل: "إذا بدأنا بهذا الشكل، فكيف للمجتمع الدولي أن يصدّق التصرفات اللبنانية ويعطينا قروض سيدر؟"، حيث تمنى على "الرئيس ميشال عون ردّ مرسوم الدرجات الست وتحمّل مجلس النواب مسؤوليته".

وأشار جعجع إلى أن "منذ سنة لليوم نسمع بـ"سيدر" ونحن مهتمون به، وهو مؤتمر مفهوم شرط ألّا يذهب سدى مثل باريس 1 و2 و3 إذا لم تترتب ميزانية الدولة، والخطوة الأولى والمهمة هي سد العجز في ميزانية الدولة"، مشددًا على أن "موضوع الموازنة العامة يجب طرحه بشكل سريع وضروري، العجز كان 8 في المئة عندما طرح "سيدر" عمليًا واليوم نسبة العجز 11 في المئة والمعدل الأقصى دوليًا 3 في المئة".

وأضاف: "مجهودنا مضاعف هذا العام لنصبح 8 في المئة على الأقل وهذا هو الامتحان الأساسي أمام الحكومة، في قطاع الكهرباء هناك 462 وهيئة ناظمة كما أن مجلس إدارة كهرباء لبنان منتهية ولايته، لذا يجب مقاربة هذه الملفات لسد عجز الدولة لكونها تشكّل 40 في المئة من العجز. هناك قانون 431 في قطاع الاتصالات ولكن للأسف لا أحد يطبق القوانين في لبنان، وعلينا إشراك القطاع الخاص في هذا القطاع من أجل إنقاذ الوضع في لبنان".

وذكر جعجع أن "اليوم كان لدينا حلقة دراسية عن قطاع الاتصالات، ومن يقول لنا ما دخلكم بالاتصالات، نحن حزب سياسي معني بكل القطاعات في البلاد، ولدينا العديد من الأمور بحاجة للدرس"، لافتًا إلى أن "منذ تشكيل الحكومة ولدينا حلقات دراسية بخصوص أوجه عمل الحكومة وهذه الدراسات هي خريطة طريق عمل القوات اللبنانية في هذه الحكومة".

خليل: في الموازنة مبالغ كبيرة يجب أن تُخفّض

وفي موضوع العجز في ميزانية الدولة، الذي تناوله جعجع، لفت وزير المال علي حسن خليل ردا على سؤال لـ "ام تي في" إلى انه "غير راض عن الموازنة لأن فيها مبالغ كبيرة يجب أن تُخفّض بشكل ملحوظ كما يجب أن تتضمن بنودا إصلاحية كثيرة والاصلاحات لن تشمل ضرائب على المواطنين". وأكد ان "وزارة المال أنجزت قطع الحساب وحساب المهمة نتيجة التدقيق وسيتم تحويلُهما الى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بين لحظة وأخرى وعلى مجلس الوزراء أن يحولَهما الى مجلس النواب بمشروع قانون".

وشدد على ان "موازنة عام 2019 جاهزة وأحلتها إلى مجلس الوزراء في آب(اغسطس) 2018 لكنها لم تناقش لعدم وجود حكومة". وقال: "سيصار الى إقرار قطع الحساب والموازنة بالتزامن، الامر الذي لم يحصل منذ سنوات ويجب إقرار الموازنة اليوم قبل الغد".