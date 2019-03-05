شكرا لقرائتكم قطان يلتقي سفراء جيبوتي ومصر والسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 20:07
استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الاثنين)، كلا من عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، وسفير جمهورية السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال لدى المملكة سالم معو حاجي، ونائب السفير اليمني عبدالملك الارياني.
وجرى خلال الاستقبالات، استعراض العلاقات الثنائية مع بلدانهم، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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