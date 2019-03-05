شكرا لقرائتكم مصر وفرنسا تنفذان تدريبات بحرية وجوية مشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 4 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 19:04

وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية تشكيل من الطائرات المقاتلة طراز «رافال» الفرنسية، للمشاركة في تنفيذ تدريب جوي مشترك يستمر لعدة أيام مع القوات الجوية المصرية.



وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن التدريب بدأ بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة ما قبل الطيران، وذلك لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين. كما اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من طلعات القتال الجوي المشترك، والتدريب على مختلف أساليب القتال الجوي، لصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية بكفاءة عالية، كما تضمن الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها.

وأشاد الجانب الفرنسي بما وصلت إليه الأطقم المصرية من تدريب فني وعملي راق على مقاتلات الرافال، بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع أحدث المقاتلات في توقيت قياسي.

يذكر أن التدريب يعد الأول من نوعه لمقاتلات الرافال متعددة المهمات بما يعكس قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تنفذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بالمياة الإقليمية المصرية، تشارك فيه تشكيلات من الوحدات البحرية التابعة للأسطولين الشمالي والجنوبي من بينها حاملتا المروحيات المصرية من طراز ميسترال (أنور السادات وجمال عبدالناصر) وحاملة المروحيات الفرنسية من طراز ميسترال (تونير)، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ المصرية والفرنسية بالإضافة إلى مجموعات قتالية من القوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، وبمشاركة عناصر المشاة الميكانيكي التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية إضافة إلى مجموعة من طلبة الكلية البحرية.

ويتضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية التي تأتي في إطار علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والفرنسية.