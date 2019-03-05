شكرا لقرائتكم زيادة «معقولة ومناسبة» في الإنفاق الدفاعي الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - رويترز - | منذ 4 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 18:16

استبقت الصين نشر الموازنة الدفاعية الجديدة، معلنة انها ستواصل زيادة الإنفاق الدفاعي بنسب «معقولة ومناسبة»، لإيفاء إصلاحات مطلوبة في الأمن القومي والجيش.



وقال ناطق باسم البرلمان الصيني إن بلاده اتخذت دائماً مسار تطوير سلمي، مشيراً إلى أن الإنفاق الدفاعي «المحدود» موجّه فقط لحاجاتها الأمنية وحماية سيادتها ووحدة أراضيها، ولن يشكل تهديداً لدول أخرى.

وأشار إلى أن بكين لم تنفق على الجيش العام الماضي إلا نحو 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بإنفاق «دول متقدمة كبرى» أكثر من 2 في المئة، علماً ان الصين حددت 1.11 تريليون يوان (165.55 بليون دولار) موازنة عسكرية عام 2018.

ويحظى الإنفاق الدفاعي الصيني بمراقبة وثيقة من دول آسيوية والولايات المتحدة، إذ يمنح مؤشرات عن نياتها الاستراتيجية، في ظلّ برنامج طموح للتحديث شمل مقاتلات متطوّرة وحاملات طائرات وصواريخ مضادة للأقمار الاصطناعية.