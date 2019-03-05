شكرا لقرائتكم الجزائر: التظاهرات مستمرة بعد عرض بوتفليقة ترك السلطة خلال سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - رويترز | منذ 4 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 20:31

قال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ليل أمس إن بوتفليقة، الذي يواجه احتجاجات حاشدة بعد 20 عاماً في السلطة، سيخوض الانتخابات المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، في حين أورد تلفزيون «النهار» انه عرض التنحي بعد سنة في حال إعادة انتخابه.



وقال الإعلان الذي تلاه عبد الغني زعلان نيابة عن بوتفليقة إن الرئيس تعهد بإجراء انتخابات مبكرة. ومن المرجح أن يُنظر إلى التصريحات على أنها محاولة لاسترضاء أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع خلال اليومين الماضيين للاحتجاج على اعتزام الرئيس (82 سنة) البقاء في السلطة وأيضاً للسماح له بترك السلطة بشروطه.

لكن بعد ساعات من التصريحات، قال سكان وأظهرت لقطات مصورة ان احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة اندلعت في وقت متأخر أمس الأحد في العاصمة ومدن أخرى. وتجمع مئات المتظاهرين وأغلبهم من الشباب في وسط الجزائر حيث أغلقت شرطة مكافحة الشغب بعض الطرق.

وهذه أول تصريحات من جانب بوتفليقة بعد أضخم مظاهرات معارضة في الجزائر منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بحكام دول مجاورة.

وفي مؤشر على الانفصال عن معظم السكان الشباب، إذ نحو 70 في المئة السكان دون سن 30 سنة، فقد نقل بوتفليقة ذلك في رسالة مثلما يفعل منذ إصابته بجلطة عام 2013. ووصل زعلان لتقديم ملفات الترشح مساء أمس الأحد، من دون أي مؤشر على وجود بوتفليقة الذي قال التلفزيون السويسري إنه ما زال في مستشفى في جنيف.

وكتب بوتفليقة في الرسالة قائلاً: «لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولاسيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا»، وكرر تعهداً سابقاً بإجراء استفتاء على تعديل الدستور.

وقبل إعلان بوتفليقة، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال إنه يتعين على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم ملفات ترشحهم شخصياً. وإذا جرى تطبيق ذلك فإنه سيعني أن بوتفليقة لن يخوض الانتخابات.

ويقول معارضون إن بوتفليقة لم يعد لائقاً للنهوض بمهام الرئاسة، مشيرين إلى اعتلال صحته وما يقولون إنه انتشار للفساد وافتقار إلى الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمعالجة مشكلة البطالة التي يتجاوز معدلها 25 في المئة بين الأشخاص دون الـ30 سنة.

لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر إلى قيادة وتنظيم في بلد ما زال يهيمن عليه المحاربون القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962. ودعت المعارضة الجزائرية، التي تعاني عادة من الضعف والانقسام، إضافة إلى جماعات المجتمع المدني إلى مزيد من الاحتجاجات إذا ترشح بوتفليقة.

وبحلول مساء أمس الأحد، تقدم 7 مرشحين بطلباتهم رسمياً لمنافسة بوتفليقة. وفشلت المعارضة في الاتفاق على مرشح واحد، ما يجعل قيامها بحملة مهمة شاقة في بلد يهيمن عليه منذ الاستقلال حزب واحد هو «حزب جبهة التحرير الوطني».