شكرا لقرائتكم بوتين يجمّد تطبيق معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب، رويترز | منذ 4 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 21:52

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مرسوماً بتجميد مشاركة بلاده في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، المُبرمة عام 1987، بعد خطوة مشابهة للولايات المتحدة في شباط (فبراير) الماضي.



وأعلن الكرملين أن بوتين وقّع "مرسوماً بتجميد مشاركة روسيا في الاتفاق (المُبرم) بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة"، مضيفاً أن ذلك يأتي بعد "خرق الولايات المتحدة التزاماتها بموجب المعاهدة".

وتبادلت موسكو وواشنطن اتهامات بانتهاك المعاهدة، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي أن بلاده ستبدأ عملية الانسحاب من المعاهدة خلال 6 أشهر.

وردّ بوتين بإعلان مشابه، مشيراً إلى أن روسيا ستسعى إلى تطوير صواريخ متوسطة المدى، رداً على "مشاريع مشابهة" تنفذها الولايات المتحدة.