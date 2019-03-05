شكرا لقرائتكم عون: المعركة ضد الفسـاد سنربحها ولن نتراجع عن العمل لعودة النازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 21:47

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على ان "اللحظة مؤاتية اليوم للانطلاقة الفعلية للمعركة ضد الفساد وسنربحها لان كل اللبنانيين يدعموننا فيها ولا حصانة لاحد مهما علا شأنه". وأكد ان ملف النازحين السوريين" هو ملف سيادي ولن نتراجع عن العمل لعودتهم الى بلادهم".



مواقف عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم(الاثنين) في قصر بعبدا، وفد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النقيب انطوان قليموس لمناسبة انتهاء ولاية المجلس واجراء انتخابات جديدة.

وقال قليموس: "ان اللبنانيين لطالما تمنوا ان يحدث تشكيل الحكومة الجديدة صدمة ايجابية على الساحة الداخلية، ونتمنى ان تترجم هذه الصدمة الموعودة بالتعيينات في اقرب وقت، وذلك لكي تتمكن الدولة اللبنانية من الانطلاق في مسيرتها المقبلة"، معربا عن ثقته بمتابعة الرئيس عون ملف النزوح السوري باهتمام وتصميم بالغين.

ورد عون، مؤكدا انه سعى في الفترة الاولى لولايته الى اعادة تنظيم القوى الامنية والعسكرية التي تشكل الارضية الصالحة التي يمكن البناء عليها للمستقبل وضمان استتباب الامن في البلاد، الامر الذي بات يترجمه الارتياح الذي تبديه البعثات الدولية لما تحقق على هذا الصعيد. "كذلك سعينا الى اعادة تفعيل عمل المؤسسات اكان في الداخل او الخارج، من خلال تفعيل عمل السفارات اللبنانية وتعيين ملحقين اقتصاديين فيها حيث احرز لبنان تقدما في التسويق لبعض منتجاته كالنبيذ وغيره من الصناعات اللبنانية ذات الجودة العالية، على امل ان تلتزم الصناعات المحلية الاخرى بالمواصفات التي تتيح لها احراز التقدم الملموس".

اضاف: "اما معركة الفساد التي لطالما اعتقد البعض انها معركة منسية، فقد بدأت وان تأخرت بعض الشيء حيث بوشر بفتح عدد من الملفات، كما اننا نواصل العمل على حل ملف النازحين بعد تنامي عددهم"، لافتا الى لقائه الاخير مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وتأكيده امامها استغراب لبنان للموقف الدولي الرافض لاستضافة النازحين او مساعدة لبنان على اعادتهم الى بلدهم، وتمسك لبنان في المقابل بموقفه السيادي من هذه القضية وعدم قبوله اي توصية في هذا الصدد". وقال: "ثمة اندفاع ومقاومة لمعركة الفساد كما لاحظتم في الايام الاخيرة، الا اننا مصممون على ربح المعركة مهما بلغت التحديات ولن تثبط عزيمتنا في ذلك، لاسيما وان لا حصانة لاحد مهما علا شأنه كما لن يكون فيها تمييز"، مشددا على اهمية الرأي العام في ربح المعركة، الذي يميز بين المتهم والبريء". واعتبر ان "الهيئات الرقابية والقضائية امام تجارب واضحة وعليها ان تقوم بواجباتها". وإذ أكد عون ان "لبنان سيبدأ سلوك طريق النهوض من ازمته الاقتصادية الموروثة"، شدد على "ضرورة ان يواكب المواطنون الجهود الي تبذلها الدولة لتسريع هذه العملية".

"التعيينات في المجلس العسكري"

والتقى رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الياس بو صعب وعرض معه اوضاع المؤسسات التابعة للوزارة، وشؤونا وطنية عامة. كما تطرق البحث الى التعيينات المرتقبة لاربعة اعضاء في المجلس العسكري هم: رئيس الاركان العامة، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع، المفتش العام والعضو المتفرغ، والتي ستعرض في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

كذلك التقى، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، الذي قال: "لفت انتباهي في اللقاء مع رئيس الجمهورية انه يتطلع الى ان يكون لـ"العهد" ثلاث مسائل بارزة في ثلاث قضايا تهم كل اللبنانيين وهي الاقتصاد والفساد والنزوح، ورأى ان معالجة هذه المسائل تنعكس ايجابا على بنية الدولة وحال اللبنانيين. والمقاربة للمعالجة تفترض عزل العامل الطائفي السياسي الذي يشكل عائقا فعليا امام الاصلاح لان هذا العامل هو الذي يحصن الفساد الاقتصادي والمالي والسياسي ويحول البلد الى محميات مذهبية في كل طائفة بحيث ان من لا مكان له في هذه المحميات لا غطاء له، ومن هنا فان الرئيس يتطلع الى تكوين رافعة اجتماعية وفكرية ومدنية ونخبوية من كل المناطق والطوائف للوصول الى الاهداف المرجوة. وشدد على ان "الامن ممسوك في لبنان وهو افضل مما عليه في اوروبا ودول الغرب".