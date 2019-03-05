شكرا لقرائتكم العراق: القضية الفسطينية ستبقى القضية المركزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد – «الحياة» | منذ 5 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 18:13

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس محادثات امس في بغداد، والتقى خلالها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



وأوضح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية ان الرئيس صالح عقد اجتماعاً موسعاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرت خلاله الإشارة إلى عمق العلاقات الأخوية التأريخية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المهمة لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة.

وأكد صالح «أهمية حماية القدس الشريف والمقدسات من أي انتهاكات»، مشدداً على «ضرورة بذل الجهود لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني الشقيق في السلام والاستقرار ونيله كامل حقوقه المشروعة»، وأشار إلى ان «العراق كان وما يزال سبّاقاً في الدفاع عن فلسطين وعدّها القضية الاولى في المحافل الدولية».

وعبّر الرئيس الفلسطيني عن تهانيه للعراق، شعباً وحكومةً بالانتصار على تنظيم «داعش» وتحرير المدن، معرباً عن رغبة حكومته في تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية، مجدداً تضامن الشعب الفلسطيني مع شقيقه العراقي في تصديه للإرهاب.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة العمل على دعم وحدة الصف العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

والتقى عباس عبد المهدي في لقاء منفصل، وقال الرئيس الفلسطيني في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء انه «أطلع عبد المهدي على تطورات الأوضاع الفلسطينية، والانتهاكات التي تتعرض لها القدس»، مضيفاً ان «الإدارة الأميركية أثبتت عدم حياديتها بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو ما دعانا إلى رفض خطتها للسلام».

وأكد عبد المهدي ان «العراق يمتلك حضوراً قوياً في المنطقة يساعده في تحقيق مطالب الفلسطينيين»، مضيفاً ان «القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المركزية وسنبقى ندافع عن حق الشعب الفلسطيني».