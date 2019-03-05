شكرا لقرائتكم سيول تطالب واشنطن وبيونغيانغ باستئناف محادثاتهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب، رويترز - | منذ 5 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 19:07

حضّ الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن واشنطن وبيونغيانغ على استئناف محادثاتهما، فيما رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تكون جلسة استماع علنية في مجلس النواب لمحاميه السابق مايكل كوهين، ساهمت في فشل قمة جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي الأسبوع الماضي.



وقال مون خلال اجتماع أمني في سيول: «نأمل بأن يواصل البلدان حوارهما وأن يجتمع قادتهما مجدداً في شكل سريع، للتوصل إلى اتفاق أُرجئ هذه المرة. فيما اعتقد بأن المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستثمر عن اتفاق في النهاية، أطالب المسؤولين بالعمل لاستئناف المحادثات على مستوى العمل بين الدولتين، إذ أن الغياب الطويل أو توقف المحادثات غير محبّذ. أطالب بأن نحدّد الفجوة بين الجانبين التي أسفرت عن عدم التوصل إلى اتفاق في قمة هانوي، وإيجاد طرق لردمها».

وتضاربت تصريحات مسؤولين اميركيين وكوريين شماليين في شأن اسباب فشل القمة، اذ ذكر ترامب أن الكوريين الشماليين «أرادوا رفع كل العقوبات ونحن لا يمكننا فعل ذلك»، فيما قال مسؤول أميركي بارز ان بيونغيانغ لم تتعهد سوى بإغلاق «جزء من مجمّع يونغبيون» النووي، وزاد: «يجب وضع الأسلحة (النووية)» على طاولة المفاوضات.

لكن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو اعتبر أن بلاده قدّمت «اقتراحاً واقعياً» ولم تطلب سوى رفع «جزئي» للعقوبات «التي تتصل بمصادر معيشة الناس، لا تلك العسكرية».

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمؤشرات تظهر أن منشأة التخصيب في «يونغبيون» استُخدمت قبل مدة قريبة يُرجّح أن تكون أواخر شباط (فبراير) الماضي. وقال رئيس الوكالة يوكيا أمانو في فيينا: «من دون الوصول إليها (منشأة يونغبيون)، لا يمكن للوكالة تأكيد طابع هذه النشاطات وهدفها». وأشار إلى أنه في حال «أُغلقت» كل منشآت يونغبيون «في شكل كامل، يمكن اعتبار أن عملية نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية دخلت مرحلة لا يمكن العودة عنها»، معتبراً أن «يونغبيون» هو «أساس المنشآت الذرية» للدولة الستالينية.

جاء ذلك بعدما انتقد ترامب قرار لجنة التحقيق في مجلس النواب، بتنظيم جلسة الاستماع لكوهين تزامناً مع قمة هانوي. وكتب على «تويتر»: «أنْ يستجوب الديموقراطيون كاذباً ومحتالاً مداناً، خلال جلسة علنية، تزامناً مع القمة النووية المهمة جداً مع كوريا الشمالية، ربما هو انحدار جديد في السياسة الأميركية، وقد يكون ساهم» في فشل القمة. وأضاف: «يجب ألا يحدث ذلك والرئيس في الخارج. عار!».

وكرّر تبريره رغبته في تقليص المناورات العسكرية مع سيول، بـ «توفير مئات الملايين من الدولارات على الولايات المتحدة». وتابع: «كان هذا موقفي قبل أن أصبح رئيساً. كما أن من المفيد خفض التوترات مع كوريا الشمالية في هذه المرحلة».

ونفى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن تكون قمة هانوي فاشلة، معتبراً أن المسألة تتعلّق بمدى قبول بيونغيانغ نزعاً كاملاً لأسلحتها النووية، أم بشيء أقلّ «وهذا الأمر غير المقبول بالنسبة إلينا». وأضاف: «تمسّك الرئيس برأيه بحزم. وعمّق علاقته بكيم جونغ أون. لا أعتبر ذلك فشلاً، عندما تتمّ حماية المصالح الأميركية القومية».

لكن الرئيس الديموقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف وصف قمة هانوي بأنها «فشل ذريع»، قائلاً: «الرئيس تخلّى عن الكثير جداً عندما ذهب إلى القمة، إذ عزّز مكانة كيم على الساحة الدولية، وتخلّى عن التدريبات العسكرية الصيف الماضي ولم يحصل على شيء». وتحدث عن «رئيس ليس مستعداً لمثل هذه المفاوضات، وموظفين ليسوا مستعدين في الشكل المناسب».