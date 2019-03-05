شكرا لقرائتكم البخاري: رسالتنا تتلخص بديبلوماسية سعودية مستدامة كريدية: نتطلع دوما بإيجابية الى دور المملكة في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 19:52

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري: "إن رسالتنا ورؤيتنا في العمل الديبلوماسي السعودي في لبنان تتلخص بديبلوماسية سعودية مستدامة ترتكز على قيم مشتركة وشراكات استراتيجية من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين".



استقبل السفير السعودي في مبنى السفارة ظهر اليوم (الاثنين)، عددا من طلاب السنة النهائية في قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية - الاميركية برئاسة رئيسة القسم الدكتورة لينا كريدية. وكان لقاء عن عمل السفارة والمهمات الديبلوماسية فيها.

وتحدث السفير البخاري إلى الطلاب، واعتبر أن "تخصص العلاقات الدولية مميز وتحكمه إطر مهمة اهمها القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية التي تحدد إطر العلاقات الديبلوماسية".

ورأى أن "أهم إطارين يعمل عليهما في العلاقات الديبلوماسية هما العلاقات الثنائية والعمل المتعدد الأطراف الذي يعبر عن الكثير من منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية". ولفت الى ان "الفكر الديبلوماسي العربي يستحق أن يكون فيه أبحاث أكثر وأوراق عمل. كما أن المملكة العربية السعودية تهتم كثيرا بالجانب الدولي وتعبر فيه عن قيم أساسية مشتركة تهم الإنسن الكوني".

وتطرق البخاري الى دور المملكة في المجتمع الدولي الاقليمي، والعلاقات السعودية-اللبنانية وألية العمل الديبلوماسي. ولفت أخيرا إلى "دور المرأة السعودية وتمكينها في العمل الديبلوماسي ولاسيما تعيين سمو الأميرة ريما بنت بدر سفيرة للمملكة في واشنطن".

بعد ذلك تحدثت كريدية، فأشادت بالعلاقات اللبنانية-السعودية و"بدور المملكة في اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان وأعاد الاستقرار إليه". وقالت: "نتطلع دوما بإيجابية الى الدور إلسعودي في لبنان".