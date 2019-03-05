شكرا لقرائتكم محامي غصن الجديد سيتبع استراتيجية جديدة في الدفاع عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 18:04

طوكيو - رويترز، أ ف ب - قال جونيشيرو هيروناكا، محامي الرئيس السابق لشركة «نيسان موتور» كارلوس غصن اليوم الاثنين إن فريقه سيتبع استراتيجية قانونية مختلفة عن الفريق السابق للدفاع عنه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.



وذكر هيروناكا في إفادة صحافية أن الفريق الجديد الذي يرأسه لن يقتصر على الاستراتيجية التي اتبعها محامي غصن السابق موتوناري أوتسورو الذي حل محله في شباط (فبراير) الماضي. وقال: «سنتبع استراتيجية قانونية جديدة»، مضيفاً أنه سيجري بحث ما إذا كانت العلاقات التجارية بين «رينو» و»نيسان» تسببت في احتجاز غصن. وذكر أن محاكمة غصن قد تثير تساؤلات دستورية.

ويقول هيروناكا إن الادعاءات كان يجب أن تحل كمسألة داخلية في الشركة من دون تدخل الادعاء العام وانتقد النظام القضائي لإبقاء موكله في السجن. وغصن مسجون منذ إلقاء القبض عليه في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات «نيسان» لنحو عقد حتى عام 2018، كما يواجه اتهامات بخيانة الأمانة.

وأكد هروناكا أنه أكثر تفاؤلاً من سلفه بشأن احتمال الإفراج عن موكّله بكفالة، وذلك بفضل استراتيجية «مختلفة تماماً». وقدّم هيروناكا، الملقّب بـ»المبرِّئ» لنجاحه في تبرئة عدد من المتهمين البارزين، طلباً جديداً، قال إنه «مقنع»، للإفراج عن غصن. وهذا ثالث طلب مماثل بعد الفشل في الحصول على الموافقة على الطلبين الأولين اللذين رفعهما محاميه السابق موتوناري أوتسورو.

وقال هيرونيكا للصحافة: «لن يكون بالأمر الغريب» أن تتم الموافقة على الإفراج عن غصن، معتبراً في الوقت ذاته أن «من غير الدقيق القول إن غصن لن يطلق سراحه ما لم يقدّم اعترافاً».

ولم تبتّ محكمة طوكيو بعد بهذا الطلب، لكن القرار سيصدر «قريباً»، وفق هيروناكا، الذي قال إنه سيستأنف القرار في حال رفض الطلب.

وفي طلبه، يقترح هيروناكا الذي لديه حقّ الوصول إلى جزء من الأدلّة، أن تجري مراقبة غصن بكاميرات وعدم منحه إمكان التواصل مع الخارج بشكل كامل. ولدى سؤاله عن القضية، قال المحامي إنه يجد أنه من «الغريب» أن «يتهمّ غصن ومساعده السابق غريغ كيلي فقط، علماً أن الأفعال المنسوبة إليهما تعود إلى عشرات السنين ومن المفترض أنها كانت معلومة لمدراء آخرين في نيسان». وتساءل هيروناكا أيضاً حول استغلال «نيسان» لقانون جديد حول المفاوضة من أجل تخفيض الحكم، فيما الوقائع التي ينظر بها قديمة.