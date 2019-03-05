شكرا لقرائتكم «التحالف» الميليشيات تخزن الصواريخ البالستية في صعدة وعمران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 20:49

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تستخدم مطار صنعاء الدولي نقطة عسكرية.



وأضاف المالكي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للتحالف من الرياض اليوم (الأثنين)، إن الميليشيات تخزن في صعدة وعمران صواريخها الباليستية، لافتاً إلى أن مجموع الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على السعودية بلغت 219 صاروخا، مبيناً أن الحوثيون يواصلون انتهاك اتفاق السويد وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة.

وأكد المالكي أن الميليشيات لا تزال تواصل عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية للشعب اليمني، مشيراً إلى أن الموانئ اليمنية لا تزال تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

وأشار إلى أن التحالف قام بعمليات إنزال جوي لدعم اليمنيين المستهدفين من قبل الميليشيات في مديرية كشر، قائلاً: «نعمل على دعم قبائل حجور إنسانيا وعسكريا لقطع خطوط إمداد الحوثيين».

ونوه إلى أن الجيش اليمني يواصل شن عمليات هجومية في حجة، كما عرض التحالف صورا للاستيلاء على صواريخ سام 7 من الحوثيين، كما عرض فيديو لغارات استهدفت دبابات وآليات عسكرية للحوثيين.