الإمارات: تعامل إيران مع قضية الجزر يعكس توجهها في منطقة الخليج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لأن احتلالها غير قانوني، وغير شرعي، وغير معترف به، في الوقت الذي تدعو فيه الإمارات، ومنذ اليوم الأول، لحل القضية سلمياً، وعبر الحوار، والتحكيم.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر: «الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة، طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لأن احتلالها يبقى غير قانوني، وغير شرعي، وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلمياً، وعبر الحوار والتحكيم»

وأضاف: «قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية، ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي».

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، استشاط غضباً بعد تصريحات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، التي عبر خلالها عن القلق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول عبر الخطاب الطائفي والتدخل السياسي، والعسكري، والثقافي، الذي يقوض الأمن والاستقرار ويؤجج النزاعات الطائفية في منطقتنا. وجدد بهرام التمسك باستمرار احتلال الجزر الثلاث، زاعماً في الوقت نفسه أن سياسة إيران في المنطقة حكيمة، وتهدف إلى استدامة السلام ومكافحة الإرهاب.

ولفت قرقاش في تغريداته، إلى أن العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها تتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، لكن في المقابل الموقف الإيراني غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة، يسعى لفرض الأمر الواقع، ولا يدعمه سند قانوني، أو تاريخي.