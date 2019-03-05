تأهّل حمدان المنصوري وهادي المري في «المنكوس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت أمس الأول، المرحلة الثانية من المنافسات للوصول إلى لقب «المنكوس»، الذي تُنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار حرصها على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

وشهدت الحلقة المباشرة الخامسة وهي الثانية من المرحلة الثانية للبرنامج، حضور اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وحبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وطلال الرميضي الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، وسعيد بن كراز المهيري، مدير برنامج المنكوس.

واستهلت ثانية أمسيات المرحلة الثانية من البرنامج بلوحة فنية مع إيقاعات بديعة وحركات آسرة من الفنون الشعبية السعودية من فن الرفيحي، تلتها إطلالة مقدمة البرنامج ريم عبدالله وهي تردد أبيات شعر عضو لجنة التحكيم، محمد بن مشيط المري في مديح أبوظبي عاصمة التسامح والخير، ومنارة السلام والأمان والحب للإنسانية جمعاء، ثم محطة مع تقرير مجريات الحلقة السابقة التي شهدت تأهل المتسابقين ناصر الطويل، وسعد اليامي من السعودية، وبقاء المتسابقين الأربعة علي محمد آل شقير، ومحمد آل دلبج المري من السعودية، وعبدالله بن عمر المنصوري، وراكان عايض المنصوري من الإمارات، تحت رحمة قلق الانتظار لنتائج تصويت الجمهور. وجاء الإعلان عن تأهل علي محمد آل شقير وعبدالله بن عمر المنصوري.

ومع بداية الحلقة الخامسة المباشرة من البرنامج، وقف المتسابقون الستة صالح الزهيري، وهادي بن جابر المري، وفيصل محمد المري، والوليد عبدالله آل عامر من السعودية، وبخيت عبدالله المرر، وحمدان محمد المنصوري من الإمارات، أمام أعضاء لجنة التحكيم: الشاعر محمد بن مشيط المري من الإمارات، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي من السعودية، والأكاديمي الدكتور حمود جلوي من الكويت، لسماع اللحن الذي سيجارونه في تنافسهم خلال الحلقة، بصوت شايع العيافي.

وتخلل الحلقة استعراض للوثائقي الخاص ضمن سلسلة «وثائقيات المنكوس» التي اشتملت على مقابلات وآراء مسجلة لشعراء ومؤدين وباحثين من الإمارات والسعودية والكويت، يحددون فيها تخيلهم لو كان المنكوس رجلاً، كيف كانوا سيرونه وماذا سيقولون له. وختاماً للحلقة، كانت نتيجة تصويت لجنة التحكيم تأهّل المتسابقين هادي بن جابر المري، وحمدان محمد المنصوري.