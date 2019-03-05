20 مرشحاً للرئاسة في الجزائر والمعارضة تدعو لتأجيل الانتخابات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم 20 مترشحاً ملفاتهم للانتخابات الرئاسية في الجزائر، المُقررة في ال18 من شهر إبريل/‏‏نيسان القادم، من بينهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فيما رفضت أحزاب معارضة ترشحه لولاية خامسة ،داعية إلى تفعيل المادة 102 بالدستور والتي تنص على شغور منصب الرئاسة وتأجيل الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أنه سيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إيداع الملفات، مشيرة إلى أنه وعقب موافقة المجلس على الترشيحات، لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح إلا في حالة حصول مانع خطر يثبته المجلس قانونياً، أو في حالة وفاة المترشح المعني، بحيث يتم في الحالتين منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

ورفضت أحزاب معارضة ترشحه لولاية خامسة ،داعية إلى تفعيل المادة 102 بالدستور والتي تنص على شغور منصب الرئاسة وتأجيل الانتخابات.

وأكد بيان صادر عن لقاء تشاوري لمجموعة من قادة أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية والنشطاء السياسيين رفض «الرسالة المنسوبة لبوتفليقة شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورة لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام».

وعبرت المعارضة عن رفضها ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، محذرة مما يمكن أن يتسبب به ذلك من مخاطر على البلاد.

كما دعت مختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكها الاحتجاجي واستمراره.

وقالت الخارجية الفرنسية، أمس ،: «إن باريس علمت بقرار بوتفليقة الترشح للانتخابات، وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة»، بينما تجددت التظاهرات الطلابية، أمس، في عدد من الجامعات الجزائرية؛ تنديداً بترشح بوتفليقة لولاية خامسة.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، «إن باريس علمت بقرار الرئيس بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية، وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة». وقالت الوزارة في بيان خلال إفادة صحفية «القرار بيد الشعب الجزائري فيمن سيختار زعيماً له، والقرار بيد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله».

في أثناء ذلك، تجددت التظاهرات الطلابية، أمس، في عدد من الجامعات الجزائرية؛ تنديداً بترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وأعلن الطلبة في جامعة هواري بومدين في العاصمة، العصيان المدني ولم يلتحقوا بالجامعة. كما تظاهر عدد من الطلاب داخل الحرم الجامعي في قسنطينة، وشهدت مناطق: عنابة وقالمة وباتنة مسيرات لمئات المتظاهرين أيضاً.

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق والمرشح الذي انسحب من الانتخابات، أمس، علي بن فليس، أن رسالة بوتفليقة هي رسالة استخفاف بالجزائريين، وترشحه لعهدة خامسة سيشعل الجزائر. وأضاف في مداخلة مع «الحدث»،: «إن الجزائر على مشارف المجهول والانزلاقات»، وأكد «أن الجزائريين حطموا جدار الخوف والاستسلام للواقع». وأعلن وزير الفلاحة السابق سيدي فروخي، أمس، استقالته من عضوية البرلمان ومن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. ولم يشر فروخي في بيانه، الذي نشره على «فيسبوك»، إلى بوتفليقة، واكتفى بقول: «إن البلاد تمر بظروف وتغيرات استثنائية».

في سياق متصل، علق السفير الجزائري في فرنسا عبدالقادر مسدوة للقناة الإخبارية الفرنسية «سي نيوز»،

على التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي؛ احتجاجاً على استمرار بوتفليقة في الحكم بالقول: إنها «تعكس الممارسة الديمقراطية، وهي علامة صحية للديمقراطية في الجزائر، وتبرز النضج والوعي السياسي للجزائريين». (وكالات)