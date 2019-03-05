شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي على الحبال المعلقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المغامر صمويل فوليري(34 عاماً) يؤدي ألعاباً بهلوانية على ارتفاع 3000 قدم أعلى بحيرة فالينسي في جبال الألب السويسرية، وعلى الرغم من شعوره بالدوار الذي كاد يفقده توازنه، إلا أنه نجح في تحقيق رقم قياسي جديد لأعلى ألعاب استعراضية تتم على الحبال المعلقة وسط الجبال الشاهقة.

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