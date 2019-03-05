اتفاقية الدوحة وأنقرة تمنح أردوغان السيطرة الكاملة على الأراضي القطرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت صحيفة أمريكية أن الاتفاق العسكري التركي - القطري الذي تم توقيعه مؤخراً، يُعد الأول من نوعه خلال قرن من الزمان، ويشير إلى وجود خطر وتصعيد محتمل لصراع عدائي في الخليج والشرق الأوسط، حسب موقع «العربية نت».

وقال موقع صحيفة «ذا ديلي كولر»، إن العواصم العالمية تراقب عن كثب كيف سيكون رد وزارة الخارجية الأمريكية، ومجلس الأمن القومي الأمريكي على حشد القوات التركية في قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وأوضح الموقع الأمريكي أن الاتفاق بين قطر وتركيا المسمى «اتفاقية التنفيذ بين حكومة جمهورية تركيا ودولة قطر بشأن نشر القوات التركية في أراضي قطر»، الذي تم توقيعه في 28 إبريل/ نيسان عام 2016، يشير لأول مرة منذ 101 عام إلى أنه سيكون هناك وجود عسكري تركي في الخليج.

ويمنح الاتفاق، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحرية في استباحة أراضي الدولة القطرية، ويسخر قوة حلف الناتو لتعزيز مصالحه الخاصة.

ويتخوف مراقبون من إساءة تركيا استخدام ما تمنحه قطر للرئيس والجيش التركي، فقد يسيء أردوغان استخدام الاتفاق بين أنقرة والدوحة في مهام عسكرية ضد دول عربية في الخليج، بمزاعم التحالف مع قطر التي تقاطعها دول الرباعي العربي بسبب دعم الدوحة المستمر للإرهاب، حسب الموقع الأمريكي. وقال عبدالله بوزكورت، وفقاً للموقع الأمريكي، إن عزلة الاتفاقية قد ينطوي على مخاطر كبيرة؛ لتصعيد مشاركة الجيش التركي في الصراعات القائمة والمحتملة.

وقال رونالد ساندي، المؤسس المشارك لمركز «بلو ووتر انتيليجانس» للدراسات الأمنية، إن الاتفاق التركي القطري مجرد خدع، وألاعيب من الدولتين، ويجب أخذ الحذر. وكان ساندي، وهو كبير محللين سابق في المخابرات العسكرية الهولندية، وناقد صريح لقطر، واحداً من ضمن أكثر من 1200 شخص تم اختراق ملفاتهم وحساباتهم الإلكترونية الشخصية كجزء من جريمة قرصنة متقنة، نفذتها قطر.