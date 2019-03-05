أجندة العام الدراسي

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التخطيط المسبق ضروري لكل تفاصيل الحياة، فهو وحده الذي يمكن أن يقود إلى تحقيق نتائج إيجابية، مدروسة، علمية، بعيداً تماماً عن التخبط والعشوائية واحتمالات الصواب والخطأ، التي يسعى الجميع لتجنبها ليتفادوا سلبياتها وما يمكن أن يعود عليهم من أضرار، هم في غنى عنها من الأساس.

أينما صوبت اتجاهك تجد هذه الحقيقة العلمية قائمة ولا لبس فيها، بدءاً بتخطيط الشاب أو الطفل لمصروفه اليومي، مروراً بإنفاق الأسرة وفق قواعد محددة وضمن توازنات المدخولات مع النفقات، ومنافسات الألعاب الرياضية بين الدول والأندية على المستوى العالمي، والإقليمي، والمحلي، وإدارة عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحيد ولو قيد أنملة عن التخطيط المسبق لكل نشاطاتها، وغيرها الأمثلة كثيرة.

المدارس والهيئات والمناطق التعليمية ووزارة التربية والتعليم ليست استثناء، ولا يجوز لها أن تكون كذلك، فهي بطبيعة الحال مسؤولة عن مئات الآلاف من الطلبة والمعلمين والإداريين، الذين لا يمكن قيادتهم إلى بر الأمان بغير التخطيط العلمي المرحلي وبعيد المدى على حد سواء.

هؤلاء جميعاً أفراد في أسر بها موظفون في أماكن عمل أخرى، والكل بحاجة لمعرفة أجندة عمل بقية أفراد الأسرة، ليتسنى تحديد مواعيد الإجازات واتخاذ قرار السفر من عدمه، خاصة بالنسبة للعطلات الصيفية التي تطول بالنسبة للطلبة والمدرسين وتقصر لغيرهم من العاملين، ولا اعتراض أو حتى حسد.

وعندما تعجز الجهة التعليمية المسؤولة عن تحديد دقيق لأجندة العام الدراسي، خاصة امتحانات نهاية العام، فإنها تربك أجندة الجميع، خاصة أولئك محدودي الدخل الذين يستغلون تواضع الأسعار بعض الأحيان في غير المواسم السياحية النشطة، ويحجزون تذاكر سفرهم العائلية مبكراً جداً، وبالتأكيد قبل موعد السفر بعدة أشهر، وبذلك يقفون في حيرة من أمرهم، متى يحجزون وهم لا يعرفون أصلاً موعد اختتام الامتحانات، أو أن التواريخ الموضوعة ليست نهائية وتخضع للتعديل وفق المستجدات، وهذه كثيرة وتكون خارج نطاق السيطرة أحياناً.

لا يمكن اعتبار أن الحجز المبكر للسفر مصلحة مادية خاصة لبعض الأسر، لأنه وإن كان الحال كذلك فهو لا يعيبها بالمطلق، بل يوجب أن يوجه لها المديح، لأنها بإمكانياتها المتواضعة تخطط جيداً للحاضر والمستقبل، ولا تترك أمورها الهامة عرضة للتكهنات والاحتمالات البعيدة عن الواقعية والصواب.

نأمل من الجهات القادرة على تحديد أجندة العام الدراسي سرعة الرد على تساؤلات الجمهور حول موعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ليتمكن أفراده من تسيير أمورهم بلا تعقيدات ولا أضرار تلحق بأي واحد منهم.

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