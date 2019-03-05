باكستان تفتح مجالها الجوي بالكامل اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة الطيران الباكستانية، إنها استأنفت الرحلات في مزيد من المطارات، لكنها أرجأت إعادة فتح المجال الجوي على مستوى البلاد، حتى اليوم الثلاثاء، وسط تراجع التوتر مع الهند بعد مواجهة دفعت الجارتين المسلحتين نووياً إلى شفا الحرب.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي الأسبوع الماضي، لكنها استأنفت بعض العمليات في أربعة مطارات يوم الجمعة. وذكرت هيئة الطيران المدني أنه جرى فتح مطارين آخرين منذ ذلك الحين، مضيفة أنه من المتوقع رفع القيود اليوم الثلاثاء.

وقال مصطفى بايج، المتحدث باسم الهيئة ل«رويترز»، أمس الاثنين: «بعض المطارات مفتوحة» مضيفاً أن المطارات في العاصمة إسلام أباد، وميناء كراتشي في الجنوب، ومدن لاهور، وبيشاور، وكويتا، وفيصل أباد، تعمل جزئياً. ولم يُفصح عن سبب تأجيل فتح المجال الجوي الذي كان مقرراً، أمس الاثنين.

وتعطلت الرحلات بين أوروبا وآسيا، مما أثر في آلاف المسافرين، لكن شركات الطيران تمكنت في وقت لاحق، من تحويل مسار كثير من رحلاتها عبر الصين، بعدما كانت تمر فوق باكستان في العادة.

من جهة أخرى قال قائد القوات الجوية الهندية، أمس الاثنين، إن بلاده ستُدخل مقاتلات «رافال» فرنسية الصنع إلى الخدمة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وطلبت الهند 36 طائرة من شركة «داسو للطيران»، في إطار برنامج لتحديث قواتها الجوية التي تُوقف تدريجياً العمل بالمقاتلات التي تعود للعهد السوفييتي. (وكالات)