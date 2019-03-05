الفجيرة توقد شعلة الأمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

بدعم وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت أمس «شعلة الأمل» من عروس الساحل الشرقي ضمن جولة تستمر عشرة أيام تطوف خلالها إمارات الدولة وصولاً إلى العاصمة أبوظبي في الثالث عشر من مارس/آذار الجاري، تمهيداً لانطلاق فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 14-21 مارس الحالي، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أكبر حدث إنساني ورياضي على مستوى العالم، بهدف ترسيخ قيم التضامن الاجتماعي والإنساني بين مختلف الفئات والجنسيات والثقافات حول العالم.

كان «حماة الشعلة» من ضباط شرطة إماراتيين ودوليين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب رياضيّي الأولمبياد الخاص، قد بدأوا المسير من قلعة الحيل التاريخية، صباح أمس، عبر مسارات تم تحديدها لتمر الشعلة على أبرز المعالم الأثرية والسياحية في إمارة الفجيرة، وهي سارية العلم، وحديقة الفجيرة للمغامرات، ومسجد البدية التاريخي، بالإضافة الى شاطئ العقّة، ووادي الوريعة، لتنتهي في حفل أقيم خصيصاً لفعالية الشعلة في قلعة الفجيرة، وسط حضور مميز من القيادات المجتمعية والرياضية، تقدمهم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والعميد محمد بن راشد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، وسعيد السماحي رئيس اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص وبرنامج المدن المضيفة في الفجيرة، وشريف العوضي عضو الهيئة العامة للرياضة ومدير المنطقة الحرة بالفجيرة، وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري.

وأكد العميد محمد بن راشد بن نايع الطنيجي أنه تم تسخير كافة الموارد والإمكانيات من قبل القيادة العامة لشرطة الفجيرة لإنجاح استضافة الإمارة لشعلة الأمل.

وأكد سعيد السماحي أن فعالية «شعلة الأمل» حظيت بمتابعة واهتمام كبير من صاحب السمو حاكم الفجيرة وولي عهده وتوجيهاته للجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص وبرنامج المدن المضيفة في إمارة الفجيرة بتكثيف الجهود والعمل المتواصل الذي يضمن نجاح هذه الاستضافة.

وتصل شعلة الأمل إلى رأس الخيمة اليوم، وقد أكملت لجنة استضافة الشعلة الترتيبات للحدث، وسيقام مهرجان بكورنيش القواسم، وستكون هناك ثلاث محطات للشعلة برأس الخيمة، وكان العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية رئيس فريق تأمين شعلة الأمل برأس الخيمة ترأس اجتماعاً، أمس، مع فريق العمل اطمأن من خلاله إلى الترتيبات وآخر الاستعدادات لاستضافة شعلة الأمل، وأشاد العميد غانم أحمد غانم بجهود جميع أعضاء الفريق والجهات الحكومية والمحلية المشاركة في تأمين الحدث الذي وصفه بأنه عالمي، كما أثنى على توفير كل المطلوبات.

وتستقبل إمارة أم القيوين غداً حماة «شعلة الأمل»، وقال اللواء راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين إن كل موارد وإمكانات القيادة العامة لشرطة أم القيوين قد وضعت قيد الاستعداد لإنجاح استضافة الإمارة لشعلة الأمل في المرحلة الأخيرة من مراحل التمهيد للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، موجهاً بضرورة بذل الجهود كافة لإظهاره بما يعكس مكانة الدولة.