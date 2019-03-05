شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 3000 شخص بينهم عدد كبير من المستسلمين من داعش شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنها أجلت نحو 3000 شخص بينهم نحو 200 متشدد من تنظيم داعش من آخر جيب للتنظيم المتشدد في شرق سوريا. وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن نحو ألف متشدد لا يزالون داخل الباغوز فضلا عن بعض المدنيين.

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