أنطونوف: روسيا تدعو لاستئناف الحوار مع أمريكا بصيغة "2 + 2"

© Sputnik . Dmitry Astakhov واشنطن — سبوتنيك. جاء ذلك في حديث بمركز ستيمسون للخبرات في واشنطن، اليوم الاثنين 4 مارس / أذار. وقال أنطونوف: "أود أن يزور وزير خارجيتنا سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، الولايات المتحدة ، والجلوس على طاولة المفاوضات مع الشركاء الأمريكيين، لاستئناف الحوار بصيغة (2 + 2). وأضاف: "هذا أمر مهم للغاية".

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