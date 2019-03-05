العراق: حركة قوات التحالف الدولي محدودة ومشروطة

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© Sputnik . Pavel Davidov
بغداد — سبوتنيك. وقالت القيادة في بيان "تؤكد قيادة العمليات المشتركة أن حركة قوات التحالف الدولي على الأرض وفي الجو تجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة".
وشددت على أن "التحالف الدولي لم ينفذ اي عملية عسكرية في غرب الأنبار، وأن جميع العمليات تقوم بها القوات العراقية وتتلقى في بعضها دعما جويا من التحالف الدولي بتنسيق وموافقات محددة".
وأوضحت أن "العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل (التدريب، الاستشارة، الدعم اللوجستي، الحركة على الأرض وفِي الجو)، وتجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة.
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