بالتفاصيل.. انتخاب هيئة الرئاسة للدورة التشريعية السنوية في الصين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اجتمع نواب المجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني اليوم (الاثنين) في اجتماع تحضيري لانتخاب هيئة الرئاسة والأمين العام ووضع جدول أعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني المقرر افتتاحها يوم الثلاثاء.

وتم انتخاب هيئة الرئاسة التي تضم 176 عضوا، مع وانغ تشن كالأمين العام لهذه الدورة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ، وفقا لبيان صدر بعد الاجتماع.

وذكر لي تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى الـ13 لنواب الشعب الصيني، الذى ترأس الاجتماع التحضيري، أنه تم القيام بكل الأعمال التحضيرية للدورة السنوية، وأعرب عن أمله في أن تكون الدورة ديمقراطية وموحدة وبراجماتية وتقدمية.

وقد سجل 2956 من بين 2975 من نواب المجلس أسماءهم لدى سكرتارية الجلسة حتى يوم الأحد، وحضر 2932 منهم الاجتماع التحضيري.

كما اعتمد الاجتماع جدول أعمال الدورة.

وقبل الاجتماع التحضيري، تم عقد اجتماع بين رئيس ونواب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيث استمع الحاضرون لتقرير حول مسودات جدول الأعمال وقوائم أسماء هيئة الرئاسة والأمين العام للدورة السنوية القادمة، وقرروا تقديم المسودات للاجتماع التحضيري.

تعد “الدورتان” السنويتان للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية وطنية، فرصة مميزة لكثيرين حول العالم لفهم الصين وكذلك مناسبة هامة تقدم فيها بكين نفسها للعالم.

فخلال جلسات واجتماعات الدورتين والمؤتمرات الصحفية يتحدث كبار قادة الصين فضلا عن قادة مختلف المؤسسات الحكومية، بما في ذلك وزير الخارجية ومحافظ المصرف المركزي /بنك الشعب/ وغيرهما من الشخصيات البارزة لعرض سياسات الدولة في العام الجديد.

وتهتم الدورتان بمناقشة قضايا التنمية الاجتماعية وتوزيع الدخل الوطني بصورة أكثر عدلا، وتحسين مستوى معيشة أبناء الشعب، وتحقيق هدف بناء مجتمع رغيد العيش على نحو معتدل وشامل في جميع النواحي، وتعزيز التوازن بين الحضر والريف، والاهتمام بالمناطق النائية، ومحاربة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي المستقر، وتعميق جهود التركيز على الابتكار والإبداع، وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الطبية وغيرها من الموضوعات التي تهتم بأبناء الشعب في المقام الأول.

ويقدّم الحضور الكبير لمراسلي وصحفيي وسائل الإعلام العالمية والمحلية (أكثر من 3000 صحفي) لتغطية اجتماعات “الدورتين” التي تعقد في العاصمة الصينية بكين وتستمر عادة لمدة أسبوعين تقريبا بدءا من 3 مارس، دليلا ملموسا على اهتمام دول العالم بفهم أهداف وتوجهات الحكومة الصينية في ظل التوسّع المتواصل والسريع للاقتصاد الصيني وارتفاع تأثير بكين الدبلوماسي على الساحة الدولية.

وتمنح “الدورتان” في ظل الحضور الإعلامي الأجنبي الكبير فرصة سانحة للصين لتقديم نفسها للعالم وشرح الأهداف الدبلوماسية للدولة وعرض الحقائق في مواجهة المزاعم وتخفيف المخاوف المضللة التي تنشرها وسائل إعلام تسعى لشيطنة الصين. كما تعد فرصة كبيرة للتعريف بالقوانين والتعديلات والسياسات والخطط الاقتصادية الجديدة للبلاد، بالإضافة إلى مواقفها المتعلقة بالشؤون الخارجية.

ويمكن القول إن معظم دول العالم باتت أكثر اهتماما بالصين، كون علاقاتها الاقتصادية والسياسية أصبحت أكثر تشابكا معها، ما يجعل حكومات تلك الدول تحتاج إلى معرفة ما الذي ستفعله الصين وخططها للمستقبل. فجميع حكومات العالم تعرف جيدا أن الصين تفعل الكثير في مجال التخطيط البعيد المدى في ملفات الاقتصاد والبنية السياسية والتنمية الاجتماعية وكذلك قوتها الدفاعية. كما تبحث حكومات العديد من الدول في “نموذج النجاح الصيني” في محاولة للاستفادة من خطط النجاح وتطبيق ما يتناسب مع أوضاعها ومقدراتها الداخلية.