شكرا لقرائتكم «الجامعة العربية» تطالب بتدخل عاجل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لـ«الأقصى» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 23:58

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك وتقويضها لحرية العبادة وذلك إعمالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد على وضعية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.



وأدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم (الاثنين)، الانتهاكات والاجراءات الإسرائيلية الجسيمة التي تستهدف المسجد الاقصى المبارك، والتدخل السافر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعمل مجلس الأوقاف، والمخطط الممنهج للسيطرة على المسجد الأقصى.

واستنكر حملة الإبعاد التعسفي الذي تشنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها قرار إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي عن الأقصى المبارك، واعتقال حراس المسجد بعد فتح مبنى ومصلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، في الوقت الذي تطلق العنان يوميا لغلاة المستوطنين لاستباحته وإقامة الصلوات التلمودية فيه.

وحذر السفير أبو علي من العواقب الوخيمة التي تنذر بإشعال المنطقة برمتها مما سيؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار وجر المنطقة الى حرب دينية كارثية، وحيا المقدسيين المرابطين الصامدين في وجه الاحتلال الاسرائيلي للحفاظ على مدينة القدس وهويتها وتراثها ومقدساتها .