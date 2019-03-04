شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجوما حوثيا على سوق بمحافظة حجة بطائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الجيش الوطني اليمني في إحباط هجوم إرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية كان يستهدف سوقًا مزدحمة في مديرية حيران بمحافظة حجة، بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.
وقالت مصادر عسكرية يمنية، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن الطائرة المسيرة كانت متجهة لاستهداف سوقا شعبية في حيران الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.
وذكرت المصادر أنه جرى رصد وتفجير الطائرة على بعد نحو كيلومتر من السوق.
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