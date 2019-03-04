غارة جوية تقتل 8 من إرهابيي "داعش" في صحراء العراق

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وأضاف البيان: "على الفور خرجت قوة من لواء المشاة 29 فرقة المشاة السابعة إلى صحراء كبيسة وتبين قتل ثمانية من تنظيم "داعش" وتدمير عجلة تابعة لهم والعثور على أحزمة وعبوات ناسفة".
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