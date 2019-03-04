غارة جوية تقتل 8 من إرهابيي "داعش" في صحراء العراق

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بغداد — سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، "بناء على معلومات استخبارية بوجود مجموعة إرهابية في صحراء كبيسة جرى تنسيق سريع بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي، تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة وتدميرها".

وأضاف البيان: "على الفور خرجت قوة من لواء المشاة 29 فرقة المشاة السابعة إلى صحراء كبيسة وتبين قتل ثمانية من تنظيم "داعش" وتدمير عجلة تابعة لهم والعثور على أحزمة وعبوات ناسفة".