- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "قوات الجيش تمكنت من رصد الطائرة وتفجيرها على بعد كيلو متر واحد، قبل وصولها إلى أحد الأسواق الشعبية في مديرية حيران شمال غربي حجة، والذي كان يجوبه عدد من المدنيين".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وسيطرت القوات الحكومية في 16 آب/ أغسطس الماضي، على مركز مديرية حيران والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة الحديدة غربي اليمن، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى من مسلحي "أنصار الله"، حسب الجيش اليمني.
من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" باستعادة مقاتلي الجماعة موقعا من قبضة الجيش اليمني شرق جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة قبالة جيزان، إثر عملية هجومية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.
وأشارت إلى استهداف مخزن أسلحة وذخائر للجيش اليمني غرب جبل النار، بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، أسفر عن انفجاره واحتراق عدد من الآليات كانت بجواره.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" شمال غربي حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.