"سيدة قطار" محطة مصر.. بطلة مشهد الحريق تنجو بأعجوبة

القاهرة / الخليج 365

بينما الجميع يتحدث عن وفاة سيدة كانت قريبة من انفجار قطار محطة مصر، كان للقدر رأي آخر، حيث كشفت جهات طبية أنها على قيد الحياة.

واشتهرت سيدة القطار بـ"حاملة الأكياس"، حيث ظنّ الجميع تفحمها، بعد أن تصدرت مشهد الفيديو الأكثر تداولًا للحظات الأولى للحريق.

إلا أن مستشفى دار الشفاء بالعباسية (حكومية)، قالت إن منى عبد الفتاح حالتها الصحية مستقرة، وأصيبت بحروق بنسبة 20 بالمئة فقط.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن المرأة وهي في العقد الخامس تعمل بالإدارة التعليمية في محافظة الأقصر (جنوب)، وكانت بجوار زميلتها، وعلى وشك الخروج من باب محطة القطار الرئيسية، قبل أن تحدث الفاجعة ويصطدم القطار بالرصيف ويودي بحياة أكثر من 20 شخصًا.

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وانتتشر مقطع مصور قصير للحادث جرى تسريبه عبر كاميرات المراقبة تظهر فيه السيدة وهي تحمل بعض الأكياس البلاستيكية وتقترب من الرصيف فيما يأتي قطار بسرعة شديدة ليرتطم بمصد على الرصيف محدثا انفجارا وحريقا كبيرا أدى إلى تفحم بعض الأشخاص وحريق بالعشرات.

وسارعت وسائل إعلام محلية في الإعلان عن وفاة منى عبد الفتاح، التي ذاع صيتها على منصات التواصل الاجتماعي، قبل اكتشاف نجاتها.

وقالت عبد الفتاح، في تصريحات صحفية، إنها "تعمل بوزارة التعليم وجاءت إلى القاهرة لتأخذ دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية، وكانت تحمل أكياسا بها طعام الأسبوع".

والأربعاء، انفجر خزان الوقود لقاطرة قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.