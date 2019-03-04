وزير دفاع قطر ولافروف يستعرضان سبل تعزيز العلاقات

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
التقى وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية، الإثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
جاء اللقاء على هامش زيارة لافروف للدوحة ضمن جولة خليجية تشمل أيضا كلا من السعودية والكويت والإمارات من المقرر ان يختتمها في 7 مارس/آذار الجاري.
وجرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها"، حسب بيان وزارة الدفاع وصل الخليج 365 نسخة منه.
وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي مع لافروف إن "المفاوضات لا تزال جارية" حول إمكانية شراء بلاده منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس-400" من روسيا، دون الوصول إلى اتفاق نهائي بعد.
من جهته، أعرب لافروف عن استعداد بلاده للنظر في أية طلبات من الجانب القطري لتوريد أسلحة روسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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