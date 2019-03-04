99 عسكريا تركيا بقطر ينهون تعلّم اللغة العربية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
أنهى 99 عنصرا من القوة التركية المتواجدة في قطر، دورة اللغة العربية المكثفة.
وبحسب بيان للقوات المسلحة القطرية، الإثنين، أجريت الدورة في الفترة ما بين 3 ديسمبر / كانون الأول 2018 و27 فبراير / شباط 2019، وتخرج فيها 99 من أفراد القوة التركية".
وحضر حفل التخرج العميد سلطان محمد الشهواني، قائد مدرسة اللغات المتعددة، التابع لمعهد اللغات في القوات المسلحة القطرية، حيث جرت الدورة.
وشارك في حفل التخرج عدد من المسؤولين في القوات المسحلة التركية والقطرية، وفق البيان، الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
ونشرت تركيا قوات برية في ثكنة "طارق بن زياد" بقطر، في إطار اتفاقية وقعت بين الجانبين، في 19 ديسمبر / كانون الأول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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