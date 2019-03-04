الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على نظام الأسد بإدراج 7 وزراء

بروكسل / الخليج 365

أدرج الاتحاد الأوروبي، الإثنين، 7 وزراء في حكومة بشار الأسد، على قائمة العقوبات المفروضة على النظام في سوريا.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، إنها وسعت قائمة الأسماء المشمولة بالعقوبات على نظام الأسد وداعميه.

وأوضح البيان أنه تم إدراج 7 وزراء من حكومة النظام السوري على القائمة.

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وأفاد البيان أن الوزراء تم إدراجهم في القائمة السوداء بعد تعديل نظام الأسد لتشكيلته الوزارية.

ولم تذكر المفوضية في بيانها أسماء الوزراء المدرجين في القائمة.

وبهذا أصبح على قائمة العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية 277 شخصا و72 شركة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.