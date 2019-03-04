الشورى يطالب الاتحاد #البرلماني_العربي بالالتزام بقرارات القمم العربية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني لم يعترض على وقف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بعد ما تضمنه مشروع البيان الختامي للمؤتمر.

وأوضح رئيس مجلس الشورى- في تصريح صحفي في ختام أعمال المؤتمر اليوم في عمّان- أن الوفد شدد على ضرورة الالتزام بما سبق أن أصدره أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية من قرارات تختص بالقضية الفلسطينية؛ وأكده “إعلان الظهران ” الصادر عن قمة القدس التي عقدت في المملكة في شهر أبريل الماضي.