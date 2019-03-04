بالخمسة #الاتحاد يكسب #الريان

صحيفة الخليج الإلكترونية

افتتح نادي الاتحاد السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا بفوز كبير على الريان القطري بنتيجة 5/1 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمسابقة.

وافتتح غونزالو فييرا التسجيل للريان بتسديدة قوية في الدقيقة 23، لكن رد الاتحاد كان قاسيًا بعد أن سجل لاعبو العميد 5 أهداف.

وجاء الهدف الأول للاتحاد عبر فهد المولد في الدقيقة 45، قبل أن يسجل عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني بعد أقل من دقيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2/1.

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وفي الدقيقة 48 سجل زياد الصحفي الهدف الثالث للاتحاد، قبل أن يسجل عبدالرحمن الغامدي الهدف الرابع في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.واختتم فهد المولد خماسية الاتحاد في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

في حين يأتي الوحدة الإماراتي في المركز الثالث ثم الريان القطري في المركز الرابع، ولا يملك أي منهما أي نقطة.