اخبار الخليج

بالخمسة #الاتحاد يكسب #الريان

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الإلكترونية

افتتح نادي الاتحاد السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا بفوز كبير  على الريان القطري بنتيجة 5/1 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمسابقة.

وافتتح غونزالو فييرا التسجيل للريان بتسديدة قوية في الدقيقة 23، لكن رد الاتحاد كان قاسيًا بعد أن سجل لاعبو العميد 5 أهداف.

وجاء الهدف الأول للاتحاد عبر فهد المولد في الدقيقة 45، قبل أن يسجل عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني بعد أقل من دقيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2/1.

Advertisements

وفي الدقيقة 48 سجل زياد الصحفي الهدف الثالث للاتحاد، قبل أن يسجل عبدالرحمن الغامدي الهدف الرابع في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.واختتم فهد المولد خماسية الاتحاد في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

في حين يأتي الوحدة الإماراتي في المركز الثالث ثم الريان القطري في المركز الرابع، ولا يملك أي منهما أي نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالخمسة #الاتحاد يكسب #الريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى