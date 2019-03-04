قصيدة: بحر وحصاة

صحيفة الخليج الإلكترونية أشقيتني بحلمي اللي فات واللي آت ‏يعني ما تفرِّح سنيني بأي حلم **

‏كنت أظن الآت اجمل من اللي فات

‏واليوم مَعَ تنهيدتك زاد الالم **

خليني ارجع ارمي في بحرك حصاة

خليني اقول بعيش يومي بلا ندم **

ما بين عفسة احتمالاتي حياة

وما بين جرحي بيندفن فيني سقم **

احيان نتعنى نعيش مع شوق مات

والشوق لو مات بعيونك تنظلم **

لكننا بنبقى بتبقى فينا امنيات

من ذاق نور الشمس ما يحيا بعتم Advertisements **

عيش يومك ولا تعيد الذكريات

كل ذكرى توجعك باتت عدم **

انسى حزنك ماضي قد ولى وهات

كل فرحٍ وجمّله بأجمل نغم **

وامحي طعنات الأنام وقول جات

في مراسينا حياة تزهى بنعم **

خلي حسن الظن فينا بهالصفات

تودّع الحسرة وتجليّ هالوهم **

خليني ارجع ارمي في بحرك حصاة

خليني اقول بعيش يومي بلا ندم قصيدة

الشاعرة مرفت بخاري

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