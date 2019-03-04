الإعلان عن طرح الجيل المقبل من تطبيقات أوفيس سويت المكتبية

أعلنت زوهو اليوم عن طرح النسخة الجديدة من حزمة "زوهو أوفيس" المكتبية، التي تشتمل على أربعة تطبيقات برمجية متطورة لتعزيز الانتاجية .وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، التطبيقات مبنية على السحابة هي "زوهو رايتر" و"زوهو شيت" و"زوهو شو" و"زوهو نوت بوك"، والمدعومة جميعها بمساعدة الذكاء الاصطناعي التخاطبي "زيا".وتوفر حزمة زوهو المكتبية تعاوناً سياقياً معمّقاً لتلبية الاحتياجات التجارية المتنوعة والشاملة للمستخدمين، سواء كانوا يعملون في شركة صغيرة أو مؤسسة كبرى.

تتميز التطبيقات في حزمة زوهو المكتبية بأنها ليست مدمجة فيما بينها فحسب، إنما أيضاً مع أدوات زوهو للاتصالات (مثل زوهو ميل وكليك، تطبيق المراسلات المتداخلة)، وأدوات زوهو للتعاون (مثل زوهو بروجكتس وكونيكت، الشبكة الاجتماعية الخاصة بالشركات)، إلى جانب العديد من تطبيقات زوهو التجارية الأخرى. ومن شأن هذه التطبيقات المدمجة في إطار سياقي تمكين المستخدمين من جمع البيانات من برنامج زوهو لإدارة علاقات العملاء CRM وذلك في مستند واحد وإرسالها للأطراف المعنية.

وبهذه المناسبة، قال "حيدر نظام"، نائب رئيس قسم إدارة المنتجات في زوهو: "حرصنا أثناء تصميم النسخة الأحدث من حزمة زوهو المكتبية على أن تكون حزمة الأدوات الانتاجية الأكثر تكاملاً من نوعها. وعلى مدى عقود، وفّرت زوهو للمستخدمين أدوات للمشاركة والعمل على مستندات بطريقة سريعة وفعالة. أما الآن، ومع هذه النسخة الجديدة من حزمة زوهو المكتبية، المدعومة بمساعدة الذكاء الاصطناعي التخاطبي "زيا"، فقد أصبحت عمليات مكاملة تطبيقات زوهو أكثر إحكاماً من ذي قبل، ما يتيح تعاوناً سلساً عبر مختلف الأقسام وفرق العمل داخل الشركة".

وتابع: "لقد أضفنا مزايا وأدوات لا يمكن إيجادها في أي حزمة أخرى، من أبرزها بطاقات نوت بوك الذكية وأدوات تنظيف بيانات تطبيق شيت، ودمج تطبيق شو مع تلفزيون أبل. وتماماً مثلما يتلاشى الخط الفاصل بين تطبيقات الإنتاجية والتعاون، فإننا نرى بأن الخط الفاصل بين تطبيقات العمل والتعاون والانتاجية والتواصل يتلاشى أيضاً. إن الجمع بين هذه التطبيقات ومكاملتها من حيث السياق هو الذي يجعل موظفي اليوم أكثر إنتاجية على نحو كبير".

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ويتيح "زوهو رايتر" اكتشاف الأخطاء النحوية، وتصنيف درجة مقروئية كل مستند، واقتراح تصحيحات للإسلوب وتحسين جودة الكتابة بشكل عام. فيما يقدم "زوهو شيت" رؤى معمقة حول مجموعات البيانات من خلال العرض التلقائي للرسوم البيانية الأكثر صلة وتوفير جداول للبيانات. أما "زوهو نوت بوك"، فيعد أحدث نسخة من حزمة زوهو المكتبية وأحد تطبيقات تدوين الملاحظات الأكثر تطوراً في السوق. ويمكن لمساعدة الذكاء الاصطناعي التخاطبي "زيا"، تمكين المستخدمين من إنشاء وصفة معدلة "بطاقة ذكية"، عبر التقاط المرئيات والتعليمات وقوائم التسوق ذات الصلة من مواقعهم المفضلة – وكل ذلك عبر إعطاء أمر صوتي – ومن ثم تنظيمها بأناقة في تطبيق واحد.

وبدوره، أوضح "ديفيد سميث"، مؤسس "إنفلو أناليزيس"، أن ملامح مستقبل العمل ستحدده منصات مواقع العمل الآمنة الرقمية والسياقية، التي تكون مدمجة بشكل كامل عبر تطبيقات التعاون والانتاجية والأعمال لدعم تدفقات العمل بسلاسة، مؤكداً أن المنهجية التي تتبناها زوهو تبرهن على فهمها المعمّق لهذا التقارب والحاجة الملحة لمنصة مدمجة بالكامل تدعم الكيفية التي يعمل بها الأشخاص، وهو ما يمثل تحدياً لكبريات شركات التكنولوجيا التي يتعين عليها معالجة ثغرات خطيرة في محافظ أعمالها.

نبذة عن زوهو

تعد "زوهو" بمثابة نظام التشغيل للشركة، فهي عبارة عن منصة إلكترونية واحدة قادرة على إدارة نشاط تجاري بأكمله. ومع وجود تطبيقات لكل فئات النشاط التجاري الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، تعتبر زوهو واحدة من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم.