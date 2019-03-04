دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف vivo V15 يضم كاميرة سيلفي منبثقة بدقة 32 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق اليوم إصدار جديد من هواتف vivo المتوسطة vivo V15 الذي يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية مع سعر 345 دولار.

تقدم vivo هاتف vivo V15 اليوم في الأسواق التايلندية وأسواق ماليزيا وكولومبيا أيضاً، مع تصميم الكاميرة المنبثقة المميزة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Helio P70، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

هاتف vivo V15 يتميز بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، مع جودة عرض Full HD بلس، وأبعاد 19.5:9، أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية المميزة بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، بينما لا تختلف مواصفات المستشعرات الأخرى عن الإصدار الأعلى V15 Pro، حيث يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2، ومستشعر 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير وبتفاصيل أكثر دقة.

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يدعم هاتف vivo V15 بطارية بقدرة 4000 mAh، مع منفذ micro USB، كما يأتي الهاتف بواجهة Funtouch 9 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie، أيضاً يدعم الهاتف مستشعر البصمة في الجهة الخلفية.

من المقرر أن ينطلق هاتف vivo V15 بلوني الأزرق الفيروزي والأحمر على أن يتوفر في الأسواق السابق ذكرها بسعر 345 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هاتف vivo V15 يضم كاميرة سيلفي منبثقة بدقة 32 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.