دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تكشف عن هاتف Y6 2019 بتصميم النتوء في الشاشة وسعر 148 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي عن إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة لهذا العام Y6 2019، المميز بتصميم يضم نتوء علوي في الشاشة، مع سعر 148 دولار.

يأتي هاتف Y6 2019 من هواوي مع شاشة 6.09 إنش، مميزة بجودة عرض HD بلس، وتصميم نتوء Dewdrop في الشاشة، كما تشغل الشاشة نسبة 87% من هيكل الهاتف.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Helio A22 من MediaTek مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة EMUI.

هاتف Y6 2019 يتميز بكاميرة خلفية مع مستشعر 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، وكاميرة أمامية مميزة بمستشعر 8 ميجا بيكسل مع فلاش وإضاءة من الشاشة تدعم تصوير portrait بكفاءة وآداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

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تصميم Y6 2019 مميز بلون أزرق لامع إستخدمت فيه هواوي تقنية تصنيع جديدة لدعم إنعكاس وإضاءة مميزة في الجهة الخلفية للهاتف لتنتج لون أزرق مشرق في النهاية، كما يأتي النموذج الذهبي من الهاتف بتصميم نهائي يحاكي الجلود، كما يأتي الهاتف بلون أسود.

هواوي تقدم هاتف Y6 2019 مع بطارية 3020 mAh، كما يدعم الهاتف بطاقة microSD، إلا أنه لا يضم مستشعر للبصمة، حيث يأتي بتقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف.

هاتف Huawei Y6 2019 يتوفر للبيع اليوم في أسواق روسيا، بسعر يبدأ من 148 دولار، كما يتوفر أيضاً في أسواق الفلبين بسعر 134 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تكشف عن هاتف Y6 2019 بتصميم النتوء في الشاشة وسعر 148 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.