شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى العراق: القاهرة وبغداد يشكلان قوة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير المصرى لدى (بغداد) علاء موسى، دعم مصر مجلس النواب العراقى، ودوره الفاعل فى "تأطير " الاتفاقيات، وتنشيط "عجلة الشراكة " بين البلدين وفق المصالح المشتركة .

وأشار إلى أن العراق بلد محورى فى المنطقة، وله إسهاماته فى القضايا العربية والإقليمية، مؤكدا أن العراق ومصر يشكلان قوة العرب.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس البرلمان العراقى، حسن الكعبى، السفير المصرى لدى (بغداد) اليوم الاثنين.

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وصرح الكعبى - فى بيان بثته قناة " السومرية نيوز" العراقية - بأن العراق يتطلع لبناء علاقات استراتيجية متميزة وبناءة مع جميع الدول العربية ودول العالم، مما يسهم فى تثبيت أسس السلام والاستقرار فى المنطقة.

وأكد أن العراق يفتح ذراعيه أكثر من أى وقت مضى للأشقاء العرب للوقوف صفا واحدا أمام التحديات التى تواجههم والتعاون الفاعل فى شتى القضايا والمجالات.