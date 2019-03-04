شكرا لقرائتكم خبر عن استسلام 150 من مقاتلى داعش لقوات سوريا الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن نحو 150 من مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة فى شرق سوريا.

وذكر المرصد أنهم من بين 400 شخص سيغادرون المنطقة اليوم الاثنين بعد أن أطلقت قوات سوريا الديمقراطية هجوما فى الأيام الأخيرة.