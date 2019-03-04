شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد مع أطفال الإمارات: فكر جديد وجيل مختلف للخمسين عاما القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصور مع أطفال الإمارات، عبر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى، وحاكم دبى عن خططه وللخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات، من خلال الاعتماد على جيل مختلف قادر على مواكبة تقلبات الاقتصاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "عندما يتردد الناس بسبب تقلبات الاقتصاد نحن نستعجل فى التغيير.. وعندما يخافون من المستقبل نحن نندفع لبنائه.. وهدفنا أن نعبر للخمسين عاما القادمة بفكر جديد.. وجيل مختلف يضمن استمراريتنا التنموية بضعف السرعة الحالية".













وأضاف الشيخ محمد بن راشد: اعتمدنا اليوم الجيل الجديد من مدارس الامارات .. مخصصين مليار ونصف المليار درهم لبناء أول مجموعة .. وتضم مختبرات للتصميم والروبوتات والذكاء الصناعي والمختبرات الصحية والبيئية والمرافق الرياضية التخصصية .. أجيالنا القادمة بحاجة لفكر مختلف وأدوات جديدة للمستقبل

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وتابع محمد بن راشد: "وفِي زيارتي لكليات التقنية بالفجيرة أطلقنا نهجنا الجديد في هذه الكليات.. تحويل الكليات لمناطق اقتصادية.. واعتماد صندوق بـ 100 مليون لدعم تخريج شركات ورجال أعمال من هذه الكليات بالاضافة لتطوير مسارات مهنية لـ 65 ألف طالب في قطاعات الضيافة والتجزئة والبترول والغاز والعمليات اللوجستية".



