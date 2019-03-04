مجلس الشورى اليمني ينتخب محمد حسين العيدروس رئيسا له

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، "جرت عملية الانتخاب في جلسة استثنائية برئاسة عبده حسين حبيش رئيس لجنة اختيار هيئة رئاسة المجلس، وفقا للمادة (26) من لائحته الداخلية". وأرجأ المجلس في الجلسة الاجرائية انتخاب نائبين لرئيس المجلس. وأوضحت الوكالة أن عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس تأتي "في إطار توجهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، لتفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز العمل المؤسسي في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن".

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