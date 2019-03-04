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© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
وبحسب المصدر، قوبل تمسك الطراونة بالبند بترحيب وتصفيق حار من الحضور، وأكد الطراونة أن "الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع، وهو قرار للبرلمانيين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب".
ودعا البيان الختامي للدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، اليوم الاثنين، إلى وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وإلى أخذ موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل. كما أكد على مركزية القضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب حلول مجتزأة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد كشف، العام الماضي أن "هناك تطورات إيجابية في العلاقة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تتخيل قبل عدة سنوات التطبيع مع دول عربية محورية، وحصولها بهذا الزخم".
كانت هذه تفاصيل خبر تحفظات سعودية مصرية إماراتية على بند "وقف التطبيع مع إسرائيل" في بيان البرلمانيين العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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