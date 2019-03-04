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© AFP 2018 / Mohammed Huwais
وأكدت أن العملية تكللت بالسيطرة على عدد من المواقع والتباب، وتكبيد الجيش عشرات القتلى والجرحى.
وأحبط الجيش اليمني أمس الأحد، ثلاث هجمات لـ"أنصار الله" على مواقع في منطقة العريش بجبهة عبدان شرق مدينة تعز، ومحيط معسكر الدفاع الجوي شمال المدينة، وقبالة جبل هان والمطار القديم في الجهة الغربية من المدينة.
ويخوض الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمدعوم بالتحالف، معارك منذ 2015 لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون
وأدى النزاع في اليمن، بحسب الأمم المتحدة، لمقتل وجرح الآلاف، فيما يحتاج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن السيطرة على تباب ومواقع في تعز جنوب غربي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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