"أنصار الله" تعلن السيطرة على تباب ومواقع في تعز جنوب غربي اليمن

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أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها، نفذوا عملية اقتحام لمواقع في تعز وتباب يتمركز فيها الجيش اليمني شرق صبر.

وأكدت أن العملية تكللت بالسيطرة على عدد من المواقع والتباب، وتكبيد الجيش عشرات القتلى والجرحى.

وأحبط الجيش اليمني أمس الأحد، ثلاث هجمات لـ"أنصار الله" على مواقع في منطقة العريش بجبهة عبدان شرق مدينة تعز، ومحيط معسكر الدفاع الجوي شمال المدينة، وقبالة جبل هان والمطار القديم في الجهة الغربية من المدينة.

ويخوض الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمدعوم بالتحالف، معارك منذ 2015 لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون

وأدى النزاع في اليمن، بحسب الأمم المتحدة، لمقتل وجرح الآلاف، فيما يحتاج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة.