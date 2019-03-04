تونس.. الغنوشي يلتقي نجل السبسي بعد عام من القطيعة

تونس / عادل الثابتي / الاناضول

التقى راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، حافظ السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحركة "نداء تونس"، لـ"تباحث الوضع السياسي بالبلاد"، بعد نحو عام من القطيعة بين الحزبين.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية للغنوشي عبر موقع "فيسبوك".

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وقال البيان إن الغنوشي التقى حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي)، و"تناول اللقاء الوضع السياسي العام في البلاد"، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ومنذ الربيع الماضي، شهدت العلاقات بين حزبي "نداء تونس" (ليبرالي/41 نائبا من أصل 217)، و"النهضة" (إسلامي/ 68 نائبا)، قطيعة، على خلفية رفض الحزب الأخير إقالة حكومة يوسف الشاهد (رئيس الوزراء الحالي).

موقف يقول مراقبون إنه كان من بين الأسباب الكامنة وراء إعلان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في سبتمبر / أيلول الماضي، إنهاء توافق استمر 5 سنوات بينه وبين حركة "النهضة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.