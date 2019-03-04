مقتل 72 مدنياً بإدلب في قصف النظام السوري خلال فبراير

إدلب / أشرف موسى / الخليج 365

قتل 72 مدنياً وجرح 186 آخرين خلال شباط / فيراير الماضي في "قصف النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران على محافظة إدلب"، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الخليج 365 من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، فإن النظام والمجموعات الإرهابية، أطلقوا الشهر الماضي ألفا و 797 قذيفة صاروخية ومدفعية على إدلب، إلى جانب 67 غارة جوية، أسفرت عن مقتل 72 مدنياً بينهم 28 طفلا، و22 امرأة، وجرح 186 آخرين بينهم 48 طفلا و 32 امرأة.

كما قتل عضو من طواقم الإنقاذ التابعة للدفاع المدني وجرح 4 آخرين، خلال الشهر ذاته.

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وتمكنت فرق الدفاع المدني من تفكيك 83 قذيفة كانت قوات النظام قصفت فيها المنطقة ولم تنفجر.وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر / أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

ومنذ بداية العام الجاري، تزايدت هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".

واتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر / أيلول 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2018. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.